Непогода осложнила ситуацию на дорогах Днепропетровской области. В частности, на Криворожской трассе снежный покров спровоцировал серьезные аварии, из-за этого образовадся гигантский затор. Об этом сообщает телеграм-канал "Днепр оперативный".

"Под Днепром на Криворожской трассе, в сторону Каменского и по направлению к Днепру - крайне сложная ситуация. Остановлены грузовые авто, на дороге серьезные заторы и аварии", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео с места события, на котором видно, как на межгородской трассе в гигантском заторе стоят грузовики, легковушки и пассажирский транспорт. Между тем снегопад продолжается.