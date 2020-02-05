В большинстве регионов Украины в четверг ожидается похолодание, которое будет сопровождаться снегопадом, ветром и гололедицей.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, причиной таких изменений является циклон Петра, центр которого 6 февраля как раз достигнет Крыма. "Поэтому непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимние неблагоприятные явления еще задержатся на юге, востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области. Днем к западу и северу Украины подгребет атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах выпадет снежок", – предупредила Диденко.

Он добавляет, что "температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3...8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до +4...+9 градусов".

Ветер будет северных направлений, порывистый, порой до сильного, на дорогах - гололед.

В Киеве в четверг также будет скользко, ночью до -6...- 8 градусов, днем потеплеет до нуля.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптик показала карту погоды, где в Украине господствует циклон.

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