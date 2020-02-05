В учебнике для 6-го класса "География" авторов Валерия Пестушко и Анны Уваровой, выпущенном издательством "Генеза" в 2014 году, пользователи интернета нашли ошибку. В разделе "Земля на плане и карте" в качестве иллюстрации помещена карта из ролевой компьютерной игры.

Ляп заметил пользователь Facebook Денис Фетисов.

"Сейчас спадут все маски постиронии, держитесь. В учебнике по географии за 6-й класс оказалась карта Skyrim. В учебнике... есть раздел "Земля на плане и карте". Как иллюстрация раздела использован глобус и карта провинции Скайрим из одноименной игры от Bethesda", - написал Фетисов и привел упомянутую картинку из пособия.

При этом учебник был рекомендован Министерством образования и науки.

Кстати, в прошлом году родители и ученики находили много ошибок в учебнике тех же авторов и по тому же предмету за 11-й класс.

На днях "Страна" рассказывала, что в украинском учебнике по всемирной истории нашли мем с Киану Ривзом. Его автор Игорь Щупак затем объяснил, что с помощью мема хотел привлечь внимание детей к предмету.