Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля посетит Итальянскую Республику. Во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что в пятницу, 8 февраля, состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Програмой предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.

Также запланирована встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Ранее "Страна" писала о том, что папа Римский Франциск I впервые назначил на высокую должность в Ватикане не синьора, а синьору.

Также мы сообщали, что Италия на полгода ввела чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.