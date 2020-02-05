Цены на нефть продолжили рост в среду, 5 февраля, на фоне публикации данных о запасах в США и ожидания итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по Киеву составляет $56,12 за баррель, что на $2,16 (4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,93 (3,89%) - до $51,54 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 91 тыс. баррелей, дистиллятов на 1,512 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 3 млн баррелей. Они также в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 1,8 млн баррелей, снижения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,068 млн. баррелей.

Добыча нефти в США упало на 100 тыс. баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают ожидать результатов экстренного заседания технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC). По итогам обсуждений может быть принято решение о проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg.

Во вторник агентство сообщило со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Однако, по мнению экономиста по энергоресурсам ABN Amro Ханса ван Клифа, дополнительное сокращение добычи является "преждевременной" мерой, поскольку пока неясно, насколько вспышка коронавируса повлияет на спрос на нефть в Китае.

"Экстренная мера по дополнительному сокращению добычи может оказаться контрпродуктивной, если ситуация на нефтяном рынке будет не такой пугающей, как она представляется сейчас", - отметил он.

В то же время он назвал "разумным" продление действующего соглашения о сокращении добычи на встрече, запланированной на март. Ван Клиф также считает, что более раннее объявление о продлении соглашения может успокоить рынок.

В то же время глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что "краткосрочный ущерб спросу на нефть в Китае уже был причинён", поэтому "потенциал повышения цен может зависеть от действий ОПЕК+".

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус может стать причиной образования профицита на рынке нефти.

Также мы сообщали, что цена нефти рухнула до минимума за 13 месяцев после падения спроса в Китае.