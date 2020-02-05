Всемирной организации здравоохранения необходимо около $700 млн для предоставления помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса. Также ВОЗ уже выделила $9 млн из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Интерфакс.

"Мы запускаем план стратегической готовности и реагирования для того, чтобы поддерживать страны в предотвращении, выявлении и диагностировании последующей передачи (коронавируса - Ред.)" - заявил Гебрейесус.

"Мы запрашиваем $675 млн для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев. $60 млн от этой суммы (пойдет - Ред.) на финансирование операций ВОЗ, остальная сумма - для тех стран, которые подвергаются особому риску", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он отметил, что организация, в свою очередь, выделила $9 млн из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Гебрейесус призвал международное сообщество инвестировать в новый план.

"Мы понимаем, что люди обеспокоены и взволнованы - и это вполне справедливо. Но сейчас не время для страха - время для рациональных, основанных на фактах действий и инвестиций, пока мы имеем окно возможностей для того, чтобы взять под контроль вспышку (коронавируса - Ред.)", - подчеркнул Гебрейесус.

В ВОЗ заявили, что 80% инфицированных на данный момент приходится на китайскую провинцию Хубэй, 99% - на Китай в целом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тыс. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек. Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран.

Напомним, эвакуированных из Уханя россиян заперли в Сибири на две недели.

Также мы писали о том, что МАУ вывезла последних пассажиров из Китая и остановила прямые рейсы из-за коронавируса.