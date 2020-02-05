Между украинскими и иранскими следователями, которые занимаются делом о сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), нет контакта.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"Сотрудничество в рамках уголовного расследования: такого контакта с иранской стороной у нас нет. Мы не понимаем почему", - рассказал журналистам Рябошапка после своего выступления на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, несколько раз контакты с представителями Ирана у Офиса генпрокурора состоялись, но они не получили развития и проводились через представителей отечественного Министерства внутренних дел и посольства.

"Мне сложно это связать с чём-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины", - добавил генпрокурор.

По словам Рябошапки, Украина уже подготовила проект создания общей следственной группы со странами, чьи граждане погибли на борту рейса PS752.

"Пока что, скажем так: шансы не очень велики, что будет общая следственная группа. Поэтому больше надежд на международную правовую помощь и на дипломатические каналы", - отметил генеральный прокурор.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

2 февраля в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

3 февраля директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств трагедии сбитого в Иране самолета.

Данилов подчеркнул, что Украина готова к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".