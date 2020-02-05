Фото: apostrophe.ua

В среду, 5 февраля, межбанковский валютный рынок закрылся с укрепившейся на нем гривней до 24,6750 грн/$1 с 24,7975 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,66-24,69 грн/$1, тогда как Нацбанк на 6 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,7959 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 февраля укрепился до 24,84 грн/$1 с 24,86 грн/$1.
 
Тпакже Нацбанк Украины установил официальные курсы основных валют по отношению к гривне. 

  • EUR 1 ЕВРО  27,3152
  • RUB 10 российских рублей - 3,9582
  • BYN 1 белорусский рубль - 11,5041
  • AUD 1 австралийский доллар - 16,7781
  • PLN 1 польский злотый - 6,4331
  • CAD 1 канадский доллар - 18,6674
  • GBP 1 фунт стерлингов - 32,3574
  • CHF 1 швейцарский франк - 25,4774
  • CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5575

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 3 февраля составил 377,3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $319,5 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар вновь пошел вниз и разбиралась почему и что будет с гривней дальше.

Также мы сообщали, что из пункта обмена валют на Печерске в Киеве украли треть миллиона долларов.

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