В среду, 5 февраля, межбанковский валютный рынок закрылся с укрепившейся на нем гривней до 24,6750 грн/$1 с 24,7975 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,66-24,69 грн/$1, тогда как Нацбанк на 6 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,7959 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 февраля укрепился до 24,84 грн/$1 с 24,86 грн/$1.



Тпакже Нацбанк Украины установил официальные курсы основных валют по отношению к гривне.

EUR 1 ЕВРО 27,3152

RUB 10 российских рублей - 3,9582

BYN 1 белорусский рубль - 11,5041

AUD 1 австралийский доллар - 16,7781

PLN 1 польский злотый - 6,4331

CAD 1 канадский доллар - 18,6674

GBP 1 фунт стерлингов - 32,3574

CHF 1 швейцарский франк - 25,4774

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5575

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 3 февраля составил 377,3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $319,5 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар вновь пошел вниз и разбиралась почему и что будет с гривней дальше.

Также мы сообщали, что из пункта обмена валют на Печерске в Киеве украли треть миллиона долларов.