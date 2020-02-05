В Ковельской центральной районной больнице в Волынской области провели вторую трансплантацию сердца в понедельник 3 февраля. Донором выступил умерший 42-летний мужчина.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, операцию провела бригада кардиологов из Киевского института сердца вместе с ковельскими медиками. Донором выступил 42-летний мужчина, которому диагностировали смерть головного мозга. Родственники умершего подписали согласие на донорство.

Сердце досталось 59-летнему киевлянину, который пережил два инфаркта. Спасти жизнь пациента могла только трансплантация. В 2019 году мужчина стал на учет по программе "Лечение граждан Украины за рубежом". Ему должны были провести операцию в Белоруссии, но клиника отказала пациенту из-за медицинских предостережений.

Сердце пересадили мужчине, который ранее работал водителем "скорой". Донором стал бывший военный, умерший от инсульта.

Кроме сердца, в Ковеле хирурги пересадили и одну почку. Это уже седьмая трансплантация почки, которую проводят в Ковельской больнице.

Напомним, что в декабре впервые за пятнадцать лет в Украине пересадили сердце.

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