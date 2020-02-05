Украинский боксер Александр Усик ответил основателю пиццерии Pizza Veterano Леониду Остальцеву, которые до этого упомянул его в интервью, причислив к обезьянам.

"Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране", - сказал Остальцев во время интервью на "Пятом канале".

После этого боксер опубликовал в Instagram стих, который стал ответом. "На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем" - прокомментировал пост спортсмен.

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой. Сильну бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", - написал Усик.

Напомним, что ранее полицейские остановили Александра Усика, чтобы сделать с ним фото.

Также мы писали, что промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что украинец сразится с Дереком Чисорой в Лондоне 28 марта. После этого украинец сможет претендовать на бой с Энтони Джошуа.