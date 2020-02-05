После проведения досудебного расследования Шевченковский районный суд дал разрешение Службе безопасности Украины на обыск в редакции программы "Секретные материалы" канала 1+1.

Обыск связан с делом об аудиозаписях разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

О происходящем сообщил в Facebook журналист передачи Владимир Тимофийчук.

Тимофийчук также опубликовал стрим из офиса программы. Из него становится ясно, что СБУ может изъять компьютерную технику.

Видео: Facebook/ timofiychuk

В кадр попал депутат от фракции "Слуги народа" Александр Дубинский, ранее работавший на канале 1+1 ведущим. Он рассказал, что когда попытался пройти в редакцию, его не пускали правоохранители. Во время стихийного брифинга нардеп заявил, что у СБУ есть несколько адресов, по которым проведут обыски.

Между тем в постановлении суда говорится, что у одного из сотрудников программы могло быть "звукозаписывающее устройство", с помощью которого были записаны скандальные откровения Гончарука.

Как писала "Страна", 18 января СБУ открыла уголовное дело по факту прослушки Гончарука. А сегодня в Службе безопасности пообещали через неделю обнародовать результаты расследования по прослушке.