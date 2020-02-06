Вчера Владимир Зеленский первым получил электронную подпись на ID-карту. Этой услугой уже могут воспользоваться все граждане.

Еще появилась возможность восстанавливать утерянные водительские права онлайн.

Данные новшества внедрены в рамках программы "Государство в смартфоне". Это один из больших проектов Зе-команды, который предусматривает перевод государственных услуг в онлайн.

"Страна" подробнее рассказывает об инновациях, которые заработали сегодня.

Первый этап "Государства в смартфоне"

Первым шагом для "Государства в смартфоне" стало сегодняшнее введение электронной подписи.

Электронная цифровая подпись - это набор уникальных цифр. Они выдаются бесплатно. Ключи доступны для граждан Украины, которые достигли 18 лет. Срок действия - два года.

Покупать планшеты и карандаши, чтобы иметь возможность расписываться дистанционно, не надо. Грубо говоря, это пароль, который используется для входа на сайт id.gov.ua. Этот же сайт, видимо, и станет тем самым "Государством в смартфоне".

Электронную подпись можно получить, обратившись в Аккредитованные центры (с их полным списком можно ознакомиться здесь).

Заявляется, что гражданин, который получил такой ключ, получает возможность пользоваться сервисами онлайн. Например, может обменять водительские права через Интернет. Приходить нужно будет уже за готовым удостоверением.

Сайт МВД опубликовал короткую видеоинструкцию, как пользоваться электронным кабинетом водителя.

В системе также есть доступ к сервису BankID. Он призван упростить получение справок и выписок из реестров, открывать счет в банках без посещения отделения.

Еще доступен MobileID. С его помощью можно идентифицировать себя в сети для пользования онлайн-сервисами. Например, заходить в интернет-банкинг ввода логина-пароля, подписывать электронные петиции, голосовать за различные общественные проекты.

Отмечается, что теперь ID-карта с цифровым ключом содержит биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами (мы уже подробно рассказывали, как получить ID-карту).

Простыми словами: если ранее паспорт-карточка была буквально куском пластика (к которой прилагался лист бумаги с различными данными о ее владельце), то теперь она работает полноценно. Туда, судя по всему, "зашита" и прописка, и прочие сведения о владельце карты. Однако не факт, что и дальше не придется продолжать ходить с отрывным бланком. Поскольку далеко не все ведомства и банки оборудованы считывающими устройствами.

Поэтому пока можно с уверенностью говорить лишь о пользовании отдельными интернет-сервисами с помощью электронной подписи.

Что дальше?

Уже на 6 февраля на сайте президента анонсировано представление программы "Действие" ("Дія" - укр) как часть программы "Государство в смартфоне". Возможно, там будет предоставлена более подробная информация о преимуществах электронной подписи.

На данный момент же сервис больше похож на сборку сервисов, которыми и раньше могли пользоваться люди (исключение - повторное получение водительских прав онлайн, но он находится на другом сайте).

Отчасти это было подтверждено сегодня во время представления цифровой подписи. При этом добавлялось, полезные приложения на сайт будут добавлять по мере разработки. Доделана, видимо, будет и мобильная версия id.gov.ua, поскольку сейчас часть пунктов доступны только на компьютере.

В это же время с прошлого года в копилке полезных онлайн-опций в Украине есть приложение Пенсионного фонда. С его помощью гражданин может оформить пенсию через Интернет.

Мы детально рассказывали, как оформить пенсию в Украине онлайн.

Что такое государство в смартфоне на примере РФ

Минувшим летом было заявлено, что до 2024 года власть хочет перевести 90% всех украинских госуслуг в онлайн-режим. Этот формат уже реализован в развитых и во многих развивающихся странах мира.

О том, как работает "Государство в смартфоне" мы подробно рассказывали на российском примере. Там с этого года граждане должны получить через Интернет уже 100% услуг, за исключением тех, когда это невозможно (например, лично сдавать отпечатки пальцев при получении биометрического загранпаспорта).

Прокачаннее других ведомств в плане цифровизации считается налоговая, глава которой - Михаил Мишустин - в январе возглавил правительство РФ. Например, он внедрил опцию, когда связь гражданина с налоговой может быть посредством видео.

Работает это так: если гражданин хочет платить налоги как самозанятый, он может скачать приложение и включить фронтальную камеру смартфона. Идентификация личности устанавливается, когда будет распознано лицо и человек моргнет глазом.

Подробнее о том, как Мишустин приучил россиян платить налоги, читайте в нашем материале "Кассовые аппараты стоят даже в тайге".