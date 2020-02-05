Национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG с 1 января 2021 года будет оказывать поддержку в управлении АО "Укрзализныця" (УЗ) в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры и предоставления услуг и технического обслуживания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Первоочередной задачей будет изучение состояния "Укрзализныци" и создание Дорожной карты изменений. Следующий шаг - с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания", - написал он.

По словам Гончарука, партнерство компаний также стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем. "В приоритете нашего правительства - повышение эффективности управления "Укрзализныцей" и обеспечение перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок", - подчеркнул премьер.

При этом он напомнил, что сотрудничество компаний не предполагает продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця".

Фото: t.me/PMHoncharuk

Напомним, что экс-главе "Укрзализныци" Кравцову расторжение контракта компенсируют крупной суммой.

Также мы писали о том, что Deutsche Bahn за работу с "Укрзализныцей" не получит вознаграждения.