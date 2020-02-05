Украина в среду, 5 февраля, оказалась во власти циклона. Снег, дождь и сильный ветер, которые, по прогнозам синоптиков, ожидаются и завтра, сильнее всего проявляется в центральной и юго-восточной частях страны.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон 5 февраля сдвигается юго-восточнее. Весь день в среду он будет показывать, на что способен.

"Больше всего продемонстрирует свой характер на Юге, Востоке, в Центре. Для киевлян, которые ждали сугробы, как в 2013 году - нет", - написала Диденко.

По ее словам, Киеву от циклона "перепадет" сильный ветер. Снег будет, но потом, вслед за циклоном, осадки отодвинутся.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит на дорогах после первого в этом году снегопада.

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