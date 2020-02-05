В Печерском суде Киева оставили под стражей до 4 апреля одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Об этом сообщает издание Ґрати в Facebook.

Как отмечается, судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокурора Сергея Зузака и оставил Антоненко под стражей до 4 апреля. Данное решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

Защита Антоненко собирается подавать апелляцию.

Скриншот: Facebook/Ґрати

Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом до 3 апреля, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.

5 февраля суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.