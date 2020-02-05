На видео попал момент смертельного ДТП в Новой Каховке на Херсонщине, которое произошло утром в среду, 5 февраля, на объездной дороге. В результате столкновения авто, водитель ВАЗа погиб, а водитель белого Range Rover скрылся с места происшествия. Но его удалось оперативно разыскать. Как выяснилось, 27-летний мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Как уточняется на сайте ГУНП Херсонской области, информация о происшествии поступила в полицию около 7:40.

"Полицейские установили, что на объездной дороге г. Новая Каховка на участке от Каховской ГЭС в направлении г. Таврийск неизвестный водитель неустановленного автомобиля не учел дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2106, который двигался впереди. По инерции "Жигули" отбросило вперед и машина ударилась в грузовой микроавтобус. Виновник ДТП с места ДТП скрылся. А 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм погиб", - говорится в сообщении.

После опроса свидетелей, выяснилось, что марка уехавшего с места ДТП авто Range Rover белого цвета. Внедорожник удалось остановить на выезде из Новой Каховки. За рулем находился 27-летний житель Таврийска.

"Визуально было заметно, что человек находится в нетрезвом состоянии. По результатам освидетельствования водителя с помощью алкотестера "Драгер" выяснилось, что содержание алкоголя в его организме составляет 1,5 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство. Водитель задержан. За нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате чего наступила смерть потерпевшего, задержанному грозит от трех до восьми лет с лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами на срок до трех.

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