14 февраля отмечают День святого Валентина, известный, как День всех влюбленных. Многие мужчины думают над тем, чем порадовать своих любимых. Универсальных подарков не существует, все зависит от того, что нравится вашей избраннице, какие традиции в вашей паре, долго ли длятся отношения. Тем, кто хорошо знает свою вторую половинку определиться проще, если же отношения завязались недавно - узнайте, как ваша любимая относится к этому празднику, ведь в Украине немало представительниц прекрасного пола, которые не отмечают 14 февраля.

Если же она будет рада сюрпризам, то тут все зависит от ее предпочтений. Одним девушкам будет приятно получить что-то романтическое, других устроит символический знак внимания, третьи рассчитывают получить практичный подарок.

Собрали 20 идей подарков для женщин на разный бюджет.

1. Валентинки. Можно порадовать свою вторую половинку традиционным атрибутом - открыткой с признаниями в любви. Это могут быть готовые оригинальные валентинки или сделанные вручную. Главное самому написать текст - признайтесь в любви, напишите, почему она так важна для вас, сделайте комплимент. Чаще всего валентинки это все же дополнения к подарку или ими обмениваются с одноклассницами и однокурсницами.

2. Банки вдохновений, комплиментов, признаний - еще один вид востребованных сувенирных атрибутов в этот день. Во многих интернет-магазинах продаются уже готовые наборы. Но, если у вас хватит фантази и вдохновения, а женщина рядом с вами оценит такой поступок - сделайте такой подарок сами. Запишите признания в любви, комплименты, почему она самая-самая. Можно снабдить такой подарок инструкцией, например, пусть она достает по одной записке каждое утро, когда пьет чай или кофе, и тогда день начнется с улыбки. Или пусть вскроет эту банку в случае ссоры.

3. Варежки влюбленных, двойные чашки. Можно выбрать романтические сувениры, которые подчеркивают, что вы пара. Практическая польза от них может быть небольшая, но главное - они подарят приятные эмоции.

Варежки для влюбленных

4. Эротические игры. Магазины сейчас предлагают множество настольных игр для двоих - карточки с желаниями, задания, которые помогут лучше узнать друг друга.

5. Нижнее белье. Если вы знаете, что ваша половинка оценит такой подарок и можете выбрать нужный размер, отправляйтесь в магазин белья. Это может быть красивый комплект, халатик, шелковая пижама или костюм для ролевых игр.

6. Подушки. Еще один вариант - красивая подушка. Она может быть в форме сердца, на нее можно нанести надпись для любимой.

7. Подносы или столики для завтрака в постель. Хороший выбор для женщин, которым нравится есть в постели. Идеально, если в День всех влюбленных вы принесете его вместе с собственноручно приготовленным завтраком. Не умеете готовить? Не беда. Чашки кофе и сладостей будет достаточно, а если добавить цветы - то приятных впечатлений будет еще больше. Главное, чтобы любимая ощутила ваше внимание.

Еще один плюс - завтрак в постели можно красиво сфотографировать для Instagram

8. Цветы. Отдельным подарком могут быть цветы. Добавьте к ним карточку с признанием в любви, закажите доставку букета к ней на работу или домой, если вы не рядом. Многим женщинам такой сюрприз понравится.

9. Сладости. Во многих странах шоколад - традиционный подарок на День святого Валентина. Это может быть коробка конфет в виде сердца, или расписные имбирные пряники, зефир ручной работы, печенья с предсказаниями, блок жвачек из детства Love is. Главное красивая упаковка и подача.

Шоколад - универсальный подарок, если девушка не на диете

10. Сертификаты впечатлений. Сейчас большой выбор разных сертификатов на одного или двух человек: массажи, экскурсии, сеансы в спа-салонах, разные курсы, звукозаписи в студии, прогулки на лошадях, ужины на крышах. Это хороший подарок, если вы точно знаете, что он понравится, что девушке это будет удобно или воспользуетесь им вдвоем, в противном случае - они будут пылиться и останутся невостребованными.

11. Романтический вечер. Не обязательно тратиться на сертификаты. Интересно продуманный романтический вечер тоже может быть отличным подарком. Тут уже, что вам подскажет фантазия - ужин при свечах, поход в ресторан, где она давно хотела побывать, массаж, аренда кинозала на двоих.

12. Сертификаты в магазинах. Многие популярные сети одежды, парфюмерии предлагают сертификаты на свои товары на разные суммы. Если вы знаете, что ваша вторая половинка любит в них заходить - порадуйте ее сертификатом, а она сама подберет себе, что ей понравится.

13. Ланчбокс. Красивый ланчбокс может быть подходящим подарком, если ваша супруга или девушка проводит целые дни на учебе или работе, ходит в спортзал. Не вручайте ей пустую коробку, а положите с собой полезный перекус. Так она точно оценит вашу любовь и заботу.

Если к обеду приложить записку с пожеланием хорошего дня, это будет еще приятней

14. Украшения. Если вы полагаетесь на свой вкус - выбирайте украшения. В зависимости от вашего бюджета и предпочтений девушки, это могут быть и драгоценности, и бижутерия.

15. Парфюмерия. Подойдет в случае, если вы знаете, какие духи любит ваша половинка или может она уже намекала вам, о каком аромате мечтает.

16. Косметика, наборы для ванной. Тут все индивидуально, главное знать вкусы.

17. Фотографии. Фотокнига с вашими снимками, фотосессия для нее или ваша совместная, фотопортрет на холсте - все это тоже может быть подарком ко Дню всех влюбленных.

18. Мягкая игрушка. Часто девушки неравнодушны к мягким игрушкам. А некоторые обожают фотографироваться с огромными медвежатами.

19. Гаджеты. Фитнес-браслеты, смартфоны, колонки, наушники - все это тоже можно дарить на 14 февраля.

20. Путешествия. Путешествие или даже поездка на выходные в какое-то интересное и красивое место принесут массу приятных впечатлений.