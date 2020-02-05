Украинцам хотят запретить давать своим детям обидные или пренебрежительные имена, которые в будущем могут привести к травле.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Родители могут выбрать имя для ребенка, которое они хотят. И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в пределах здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться", - написал Кулеба.

По его словам, в разных странах вопрос с запретами на обидные имена решается по-разному. Например, в северо-западном мексиканском штате Соноре есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку, куда вошли, в том числе, такие варианты как Бэтмен и Фейсбук.

А в Дании есть список из 7000 одобренных имен, а чтобы дать ребенку другое имя, нужно получить разрешение в Следственном управлении имен Копенгагенского университета и Министерстве по делам церкви. Во Франции родителям могут запретить давать детям некоторые имена решением суда. Например, это коснулось варианта "Нутелла".

"Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Собственные имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", - написал Кулеба.

Скриншот: Facebook/ Микола Кулеба

Напомним, в Украине отец и мать имеют право выбирать, кто из них пойдет в декретный отпуск. Более того: ухаживать за младенцем есть возможность и у других членов семьи.