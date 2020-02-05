За прошедшую неделю в Украине зафиксированы два летальных исхода от последствий гриппа.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"За неделю зарегистрированы 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР, с начала эпидемического сезона - 15; ни один умерший не был привит против гриппа... За прошедшую неделю (27.01-02.02) ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 67,8% - дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве областей превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ.

Так, интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43,1% больше эпидемического порога по Украине. По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 30 из 95 образцов материалов определены вирусы гриппа: 18 - типа А(Н1)pdm09, 12 - типа А не субтипированы.

Не превышен эпидемический порог только в г. Киеве, Черниговской, Харьковской и Луганской областях.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 1951 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 235 404 человека.

Напомним, что грипп в Украине самый сильный удар нанес по детям.

Также мы писали о том, что за неделю в Киеве число заболевших гриппом выросло больше чем на четверть

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