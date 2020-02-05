В четверг, 6 февраля, Украина все еще будет находится во власти непогоды, хотя снегопад немного ослабнет, а в Закарпатье даже выглянет солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью на большей части Украины температура воздуха опустится до - 4-9 градусов. а вот на востоке и юге страны ночная температура будет балансировать на уровне от 0 до -2. Днем столбики термометров также покажут около 0 не поднимутся выше отметки +1.

Как предупреждают синоптики, 6 февраля в южных, восточных регионах и Днепропетровской области сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): ночью и утром значительный, а местами и сильный снег. Порывы ветра 17-22 м / с, в южных областях местами 25-30 м / с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица

Фото: gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в "Киевавтодоре" показали, как коммунальщики борются со снегом в столице.

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