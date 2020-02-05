Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, прокомментировала законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО. По ее словам, Украина не может платить им пенсии, так как неизвестно, каких политических взглядов они придерживаются.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "112 Украина" в YouTube.

Так, Богуцкая заявила, что пенсионеры, которые остались на оккупированной территории Донбасса, не должны получать украинские пенсии, поскольку они могут поддерживать Россию.

"Я категорически против этого закона. Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают", - сказала Богуцкая.

Как сообщалось, сегодня у депутатов не хватило голосов для поддержки в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий Украины.

Видео: YouTube/112

Напомним, что о регистрации законопроекта №2083-д в парламенте стало известно 27 ноября.

Как писала "Страна" глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" заявила, что пенсионеры, которые живут в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО имеют право получать две пенсии: украинскую и от оккупационных властей.