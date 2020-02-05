На комитете по гуманитарной политике, где обсуждается вопрос заявления Рады о шестой годовщине "Революции достоинства", произошел скандал.

Депутаты от "Оппозиционной платформы" Юрий Павленко, Александр Качный и Ренат Кузьмин покинули заседание после перепалки с главой комитета – депутатом от "Слуги народа" Александром Ткаченко и его однопартийцем Гео Леросом.

В итоге постановление комитет принял практически без обсуждений. Ткаченко также не позволил предложить никаких правок в документ. То есть продавили принятие этого документа "волевым решением" "слуги народа".

"Страна" проследила, как это было.

О чем говорится в проекте заявления Рады

Комитет по гуманитарной и информационной политике сегодня, 5 февраля, обсудуждал проект заявления парламента о событиях на Майдане 2014 года.

В нем говорится, что экс-президент Виктор Янукович "узурпировал власть" на протяжении всего срока своего правления, его режим назван "преступным", а протестующие на Майдане боролись "за идеалы демократии".

Также война на Донбассе названа "следствием политики Януковича". То есть вся ответственность за события в стране после Майдана возлагается только на предыдущего президента, а те власти страны, при которых началась война, как бы и не при чем.

При этом деятельность правоохранителей в период Майдана признается противоправной - получается даже до решений суда по этому вопросу, которых пока нет в природе.

Авторами постановления являются депутаты "Голоса" и "Европейской солидарности".

Текст этого документа накануне заседания комитета опубликовал нардеп Ренат Кузьмин.

Кузьмин также в Facebook дал беглую оценку заявления:

"Раде предлагается не только признать весь период пребывания Януковича в должности Президента Украины, цитирую: "узурпацией власти", Майдан — "выразителем национальной идеи", а "вооруженную агрессию Российской Федерации прямым следствием политики Януковича", но также и признать, что "сформированный Януковичем преступный режим, который поддерживался Российской Федерацией, действовал в ущерб национальным интересам Украины"…

И тут дело даже не в том, что предложенные Комитетом формулировки являются, мягко говоря, некорректными с правовой точки зрения. И даже не в том, что этим проектом Раде предлагается взять на себя роль суда и признать, что беркутовцы, военнослужащие внутренних войск, прокуроры и прочие должностные лица того периода, цитирую: "причинили непоправимый вред государству и обществу".

Все дело в том, что за обилием патриотических слов в тексте просто-напросто "спрятано" обвинение в совершении преступления действующего Президента Украины Зеленского, ведь, как следует из предложенного проекта, выдача Российской Федерации экс-беркутовцев сделала, цитирую: "невозможным привлечение их к ответственности", что само по себе уже является преступлением".

Как проходил комитет

Кузьмин попросил слова и начал задавать вопросы главе комитета Ткаченко о сути проекта постановления. Тот отказался отвечать и предложил Кузьмину зачитать все вопросы сразу. Кузьмин спросил: "И дадите мне ответ на все вопросы в том же порядке?". "В каком-то порядке дам", - ответил глава комитета.

Нардеп зачитал девять вопросов. Он интересовался, в частности, отрывком заявления, в котором говорится, что виновных за гибель людей на Майдане невозможно привлечь к ответственности.

"Имелись в виду беркутовцы, которых отдал президент Владимир Зеленский, или то, что Рада в 2014 запретила уголовно преследовать митингующих?", - спросил Кузьмин.

Он также поинтересовался, как Рада может осудить деятельность правоохранительных органов того периода (такое предлагается в заявлении "ЕС" и "Голоса"), если это прерогатива лишь суда.

"Спасибо. Поскольку мы сейчас имели пример классической политической манипуляции вопросами, я не вижу необходимости давать на них ответ", - заявил, выслушав Кузьмина, Ткаченко.

Депутат Александр Качный ("Платформа") поинтересовался у Николая Княжицкого и Владимира Вятровича, как коррелируется с идеей об узурпации власти Януковичем то, что в "Европейской солидарности" говорят о Зеленском. Он начал цитировать выступление Артура Герасимова, который вчера обвинял Зе узурпации власти. Но на этом моменте Качного попытался, но не смог прервать Ткаченко.

"Мы обсуждаем отрывок, в котором говорится об узурпации власти (Януковичем - Ред.). Но Герасимов говорит: "Попытка президента Владимира Зеленского узурпировать неприемлема в цивилизованной еврпейской стране". Свяжите эти два подхода", - предложил Качный Вятровичу.

Тот заявил, что действительно оппонирует Зеленскому, но, судя из слов Вятровича, Зеленский пока еще не такой узурпатор, как Янукович. По его словам, цель заявления - оспорить тезис, что Майдан - "кровавый переворот, который положил начало гражданской войне".

Ткаченко после этих слов прервал дискуссию и запустил голосование. Одновременно Кузьмин возмущался, что никому не дали возможности внести свои предложения.

В зале завязалась перепалка, в ходе которой Ренат Кузьмин перешел на русский язык: "У вас нет права затыкать мне рот и не давать высказываться. Я задал вопросы, вы ни на один не ответили. Вы не дали возможности предложения внести. Вы фактически узурпировали власть в комитете".

Нардеп Гео Лерос, сидящий рядом с Ткаченко, начал высказывать Кузьмину, что нужно говорить только по-украински. "Мы комитет проводим на украинском языке".

Сидевший рядом с Кузьминым Юрий Павленко заявил, что заявление Рады не учитывает мнения семей погибших милиционеров (на комитет были приглашены только родственники членов Небесной сотни), а сам парламент, если примет это постановление, то присвоит себе функции суда.

"Парламент не может давать оценку противоправна или нет деятельность любого гражданина", - сказал нардеп. Также он заявил, что нарушаются права депутатов на внесение предложений в текст документа, поэтому представители "Оппоплатформы" покидают заседание.

Зачем это нужно "Слугам народа"

Суть самого заявления понятна - промайдановские силы в Раде пытаются положить конец все более острой дискуссии в обществе о причинах и итогах Майдана, а также о том, кто несёт ответственность за массовые убийства в феврале 2014 года.

Промайдановски настроенных депутатов в правящей фракции достаточно. Именно они определяют гуманитарную политику всей партии. А эта политика в целом ничем не отличается от той, которая проводилась при Порошенко (а во многих аспектах она даже жестче - например, в законопроекте о дезинформации).

Уже сейчас установлено, что трагические события 20 февраля начались с того, что майдановцы первыми открыли огонь по силовикам, что подтверждено показаниями участников событий следователям Генпрокуратуры.

Вот чтобы положить конец этим опасным для "символа веры" Майдана дискуссиям, в Раде и проталкивают это заявление.

Но сама по себе подобная затея бессмысленна. Даже 10 подобных заявлений не остановит желание общества узнать правду о событиях 2014 года. Какой бы она неприятой для некоторых не была.