В Черновицкой области из-за снега и ветра без электроснабжения остались 42 населенных пункта, из них 20 - частично. Спасатели отбуксировали автомобиль скорой помощи, который застрял на сельской дороге и не мог доехать до пациента.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области.

"В результате неблагоприятных погодных условий, по состоянию на 14 часов, без электроэнергии 42 населенных пункта, из них 20 - частично. На месте событий работают аварийно-ремонтные бригады АО "Черновцыоблэнерго", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за внезапного ухудшения погодных условий спасатели неоднократно привлекались к оказанию помощи по преодолению последствий непогоды. В частности, спасатели отбуксировали автомобиль скорой помощи, который застрял на сельской гравийной дороге и не мог доехать до пациента.

"Работники Службы спасения отбуксировали автомобиль по адресу вызова, помогли врачам на носилках транспортировать больного человека к карете скорой, после чего с помощью спецтехники - трактора - отбуксировали авто скорой на подъемном участке дороги, ведь при таких погодных условиях водитель самостоятельно не смог бы проехать тот путь. В дальнейшем скорой больного человека доставили в лечебное учреждение", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Киеве в среду выпадет до 10 см снега.

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