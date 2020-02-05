Число погибших в результате схода второй снежной лавины на востоке Турции в провинции Ван продолжает расти. По данным газеты Hürriyet, по состоянию на 16:45 по Киеву, число жертв трагедии увеличилось до 33 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП.

По данным телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", погибших насчитывается уже 38.

"Число погибших в результате схода двух лавин на востоке Турции увеличилось до 38, еще 53 человека пострадали, сообщают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Напомним, что первая лавина накрыла микроавтобус с людьми во вторник, 4 февраля, вечером. На месте ЧП работала большая группа спасателей и правоохранителей. В результате большинство из них оказались под второй сошедшей лавиной.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Карпатах.

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