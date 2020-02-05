В Украине за прошедшую неделю заболело гриппом и ОРВИ 260 тыс. человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляется 682 на 100 тысяч населения. Это на 43% превышает эпидемический порог.

Об этом сообщает пресс-служба Министра здравоохранения.

"За прошедшую неделю (27 января - 2 февраля) на ОРВИ заболели 260 000 871 человек, из них 67,8% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43,1% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти во всех областях Украины было зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

"Только в городе Киев, Черниговской, Харьковской и Луганской областях не превышен эпидемический порог", - отметили в пресс-службе.

При этом сообщается, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР (полимеразной цепной реакции - ред.) в 30 из 95 образцов материалов определены вирусы гриппа: 18 - типа А (Н1) pdm09, 12 - типа А, а не субтипирован", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за неделю в Киеве число заболевших гриппом выросло больше чем на четверть.

Также мы писали, что в Киеве резко выросло число заболевших гриппом и ОРВИ, на карантине уже 120 школ.