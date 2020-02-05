Иран не согласен с планом США по урегулированию конфликта Израиля и Палестины и будет поддерживать палестинские вооруженные группы на Ближнем Востоке.

Об этом со ссылкой на агентство "Мехр" сообщает "Интерфакс".

Так, руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи раскритиковал "сделку века" - план США по ближневосточному урегулированию. По его словам, Иран готов поддерживать палестинские вооруженные группы.

"Палестинские военизированные организации поднимутся и будут сопротивляться. К счастью, это сопротивление в западной части Азии не ограничивается палестинцами, а затрагивает широкую область, и оно ежедневно растет. Иран считает своим долгом поддерживать палестинские группы и поможет им, как сможет", - сказал Хаменеи.

По его мнению, решением палестинской проблемы было бы избрание правительства путем голосования среди всех выходцев из Палестины в мире, включая мусульман, христиан и иудеев. По словам Хаменеи, из голосования нужно исключить "иммигрантов, поселившихся на оккупированных землях" в Палестине.

"Американский заговор со "сделкой века" умрет до того, как скончается Трамп", - сказал Хаменеи.

Также он заявил, что не стоит обращать внимание на поддержку этого плана со стороны лидеров некоторых арабских государств. По словам Хаменеи, "они некомпетентны и не имеют уважения среди собственных народов".

Отметим, американский план предусматривает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля; Палестина должна отказаться от террора; площадь Палестины "фактически удвоится"; Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме; США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Напомним, "Страна" публиковала главные пункты "сделки века" от Трампа по Израилю и Палестине.

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