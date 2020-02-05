Пятнадцатилетнее наказание будет отбывать исполнитель теракта в пгт Новоалексеевка Генического района Херсонской области, где в 2016 году в результате взрыва припаркованного авто погиб человек и шестеро получили ранения. Осужденный пытался обжаловать приговор, но Верховный Суд оставил его без изменений. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"В 2018 году по решению суда террорист получил 15 лет заключения, но решил обжаловать приговор. Как видим, безрезультатно для него… Террористам приговоры не пересматривают", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что тогда террористическая группа, подконтрольная спецслужбам РФ, подорвала припаркованный на улице автомобиль, вследствие чего погиб один человек, еще шестеро были ранены. После задержания подозреваемого и расследования теракта сотрудники СБУ предотвратили еще один взрыв, который должен был произойти через неделю в Геническе.

При обыске праволохранители изъяли у террористов пластид в тротиловом эквиваленте почти 40 кг.

Фото: facebook.com

Напомним, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, подогнали в Новоалексеевку ночью и оставили на улице. Машина взорвалась, в результате погиб 1 человек, 6 получили ранения. В мае 2016 года правоохранителям удалось задержать организатора теракта. В декабре 2018 года Херсонский апелляционный суд по материалам Службы безопасности Украины приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что в Петербурге задержаны террористы, планировавшиеся теракты на Новый год.