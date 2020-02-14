15 февраля православные празднуют Сретение Господне - один из главных 12 церковных праздников, который символизирует встречу Ветхого Завета в лице Симеона с Новым - с христианством в облике маленького Иисуса. Дата праздника неизменна.

Традиция и история праздника

Церковный праздник наложился на народные традиции с языческими корнями. В конце февраля отмечали встречу зимы с весной. Однако церковный смысл и духовное значение праздника другое.

По преданию, на сороковой день после Рождества праведный Иосиф с Марией принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где его встретил 300-летний старец Симеон. Эти события описаны в самом начале истории Нового Завета. "Сретение" же переводится с церковнославянского как "встреча". Это встреча Спасителя мира с благочестивым мужем, которому ангел предсказывал, что он не умрет, пока своими глазами не увидит пришедшего в мир Мессию.

На иконе Сретения по центру изображена Богородица, передающая в руки старцу Симеону младенца Иисуса. По правую сторону от Симеона - пророчица Анна, которая также ожидала прихода Спасителя. Слева от Богородицы - Иосиф, у него в руках клетка с благодарственной жертвой за молитвенное очищение после рождения ребенка - пара голубей. Красная пелена храма символизирует, что действие происходит внутри помещения. Таким образом, праздник служит напоминанием каждому верующему о необходимости служения Богу.

Что изображено на иконе Сретения Фото: omolitvah.ru

Что можно и нельзя делать на Сретение

На Сретение посещают праздничное богослужение в церкви, освящают свечи и раздают их прихожанам. Такие свечи из пчелиного воска приносили домой, зажигали в особо радостные или горестные минуты и хранили в течение года.

На Сретение очень много народных примет, никак не связанных с церковными. Например, предки называли освященные в церкви свечи "громничными". Им приписывали способность защитить человека от болезней, а дом - от удара молнии. Считалось, что если зажечь свечу в доме, она сохранит посевы от паводка, а деревья - от мороза.

Освященную воду ценили наравне с крещенской. Иногда ее заранее собирали с талых сосулек. Водой кропили жилье, скот и воинов перед боем.

Считалось. что на Сретение нельзя злословить и ссориться, убирать в доме, браться за рукоделие или другую тяжелую работу, а также гадать и заниматься магическими ритуалами, употреблять алкоголь.

Поздравления и открытки с праздником

Со Сретением, православные! Пусть невзгоды остаются в прошлом, а сердце наполняет радостью и любовью. Желаю, чтобы в дом вошли достаток и счастье.

Пусть будет мирно и радостно в доброй вере и спасительной надежде, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью.

Желаю, чтобы молитвы даровали спасительную силу для души, чтобы с верой во Спасителя мы могли противостоять всякому искушению в нашей жизни.

Пусть Господь не лишает Своей милости и услышит молитвы. С праздником!

Пусть вера принесет благодать и то состояние, которое приготовил Господь слышащим его. Со Сретением Господним!

Радости и милости, прощения и принятия, пусть молитвы будут услышаны и да хранит вас Господь.

Поздравляю со светлым праздником Сретения Господня! Желаю, чтобы сердцем и душой ощущалась помощь и наставничество Спасителя. Пусть молитва будет радостной, чистой и светлой!

Желаю, чтобы милость Господа простиралась над тобой и твоими близкими. пусть в душе будет радостный звон, возвещающий о защите со стороны высших сил.

В сегодняшний праздник желаю обрести смысл жизни, пребывать в любви и быть оберегаемым Богом.