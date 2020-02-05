Пассажиры пригородных электричек в Украине, не жалея эпитетов, жалуются на ужасные условия проезда. Электричка, которая едет по три часа, не оснащена водой и чистыми туалетами. Зато валяются лохмотья на полу и бутылки из-под пива в рукомойнике. Запах, доносящийся как только открываешь дверь, выедает глаза. Некоторые пассажиры даже предпочитают не оплачивать проезд.

Об этом пассажиры рассказали журналистам, которые проводили опрос прямо в поездах. Видео выложил сайт 112.ua.

"Электрички – г@@но. Мы ж не черти, чтоб ездить в таких электричках", - говорит один из пассажиров в начале видео.

Остальные также подтверждают, что "Укрзализныця" перевозит своих пассажиров, как скот.

"Сидушки могут быть порваны, двери сломаны, стекла некоторые выбиты. Туалеты – это вообще ужас", - рассказывает Николай.

"Поломанные двери, запах неприятный стоит, даже в салоне грязные сидушки в каких-то... пятнах", - говорит Дмитрий.

"Бардак и опоздания и что попало", - считает Надежда. А Раиса говорит, что "хочется лучшего обслуживания": "Ну неприлично! Чувствуешь себя нечеловеком в таких условиях".

"Порой заходишь в эту электричку, а там из туалета воняет до такой степени, как будто там 300 лет не убиралось. В этой вони всю дорогу едешь. Поэтому я вообще не вижу смысла платить за дорогу", - рассказали Дмитрий и Вероника.

Татьяна говорит, что очень грязно, санитарии нет никакой вообще. "И даже если ребенок захочет в туалет, то страшно туда зайти", - отмечает она.

Пассажиры рассказывают, что в вагонах часто пренебрегают техникой безопасности. Электрощиты часто открыты или имеют большие трещины в дверях.

"Электричество, оно открыто нараспашку. Да, бывает, электроустановки открытые. Ему сообщаешь, а он только через 10 остановок, когда уже сотни людей прошли, идет закрывать эту электроустановку", - поделились Дмитрий и Вероника.

Кроме заметных недостатков (сломанных ручек, ржавчины и облупленных сидений), есть и такие, которые замечают только те, кому посчастливится сесть не в ту электричку. Электропоезда, которые не отвечают никаким стандартам качества, "Укрзализныця" с легкостью выпускает на маршрут. Даже несмотря на то, что в соседнем селе этот маршрут может и закончиться.

"Останавливается иногда электричка из-за того, что не может ехать дальше. Я много раз слышу, что они выезжают и готовы только на 70%, чтобы ехать. По дороге ломаются, останавливаются, и люди опаздывают на работу", - рассказала Валентина.

На маршруте стало меньше поездов и сократилось количество вагонов, так как половина электричек находится в отстойнике. Поэтому людям приходится ездить преимущественно на головах друг у друга.

"Ни болтов, ни гаек, ни шурупов – ничего. Зайдите в любое депо или ПТО и спросите. Там вообще нечем ремонты делать! Вот обшить, окна закрыть у людей просто нечем. Все идет на воровство обыкновенно. Любого начальника возьмите – какие дачи, какие машины!" - делится Александр.

В сюжете отмечается, что "главнокомандующим" "Укрзализныци" нет дела до тех, кто ездит на электричке. Ведь их недавно опубликованные заработки говорят о том, что в электричке они, пожалуй, ни разу не ездили.

Так, у члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко зарплата около 590 тыс. грн, у руководителя "Укрзализныци" Кравцова официальный оклад в месяц – 570 тыс. грн. Но есть еще и премия в 700 тыс. По несложным подсчетам получаем 1 млн 200 тыс. в месяц. Но с такими "мизерными" заработками они ничем не могут помочь "Укрзализныце", поэтому берут больше денег с пассажиров.

"Ой, я... очень приятно, что у него такая зарплата. Только это же наша прибыль с железной дороги. Такая большая зарплата, она уменьшает прибыли. Конечно, меньше платится в бюджет и, конечно, это же на наши плечи", - говорит Ольга.

А Надежду очень удивляет то, что в понедельник одна цена на билеты, во вторник – вторая цена, в среду – третья цена.

"В субботу-воскресенье еще дороже. Я думаю, почему это так? Что, понедельник и вторник чем-то отличаются? Почему в субботу и воскресенье – 220, а в понедельник – 160? Ну, говорят, вчера у вас не было ковровой дорожки, а сегодня ковровая дорожка, значит должно дороже быть. Просто в плацкартном вагоне", - недоумевает она.

Пассажиры хоть недовольны, но едут. Для большинства это единственный транспорт, которым можно добраться до столицы. Однако в таком состоянии не только электрички. Вся железная дорога требует внимания и немедленного ремонта, отмечается в видео.

Напомним, что в украинской столице загорелась пригородная электричка.

Также мы писали о том, что жители Троещины блокировали движение городской электрички.