В Министерстве внутренних дел и Государственной миграционной службе презентовали новый е-сервис, который позволяет изменить или получить водительское удостоверение через электронный кабинет водителя онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал Арсен Аваков.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что отныне гражданам необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронном заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.

"Вскоре мы планируем расширять функционал, так же работать со свидетельствами о регистрации транспортных средств и еще больше предоставлять электронные административные услуги", - добавил Сергей Гончаров.

В МВД сообщают, что гражданин получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами.

Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2019 года №946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Отмечается, что с помощью онлайн-сервиса гражданин может заказать:

обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;

получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;

замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).

Алгоритм получения услуги:

после авторизации в ЕКВ лицо подает заявление в электронной форме;

к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;

заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.

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