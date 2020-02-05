У берегов Японии заблокировали круизный лайнер Diamond Princess. Его отправили на двухнедельный карантин, потому что одним из его пассажиров был гражданин Китая с коронавирусом. На борту лайнера могут находиться около 20 украинцев.

Об этом со ссылкой на одного из пассажиров лайнера Diamond Princess пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что на борту корабля может находится по меньшей мере 20 украинцев. Сейчас корабль отправили на карантин на 14 дней. Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

В Министерстве иностранных дел Украины еще не предоставили официальную информацию по поводу того, действительно ли граждане Украины находятся на борту заблокированного лайнера.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

Marine Traffic сообщает, что лайнер стоит "на якоре" в море у Йокогамы. Ранее в МИД Японии заявляли, что на борту круизного лайнера Diamond Princess среди 2 666 пассажиров и 1 045 членов команды находились граждане 56 стран.

Врачи обнаружили среди людей на лайнере 273 человека, которые контактировали с зараженным гражданином КНР или имели симптомы пневмонии. В настоящее время известны результаты анализов 31 из них: у 10 подтвержден коронавирус — это граждане Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин. Все они эвакуированы катерами береговой охраны на берег и госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

Видео: YouTube/ KyodoNews

Эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом, началась в конце 2019 года в Ухане (Китай). По состоянию на 5 февраля от нее умерло уже 492 человек. "Страна" подробно рассказывала о том, почему коронавирус оказался опаснее, чем ожидалось.

Напомним, ранее в итальянском порту Чивитавеккья задержали круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров. Судно было блокировано после того, как у китайской пары туристов обнаружили заболевание, напоминающее симптомы коронавируса.