Расследованием прослушки кабинета премьер-министра Украины Алексея Гончарука занимаются сотрудники СБУ и примерно через неделю будут обнародованы результаты их работы.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на Комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Генпрокурор добавил, что пока он не владеет информацией относительно данных расследования.

Отметим, что срок для расследования, который отвел силовикам Зеленский истек в прошлую пятницу.



Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в стране сложилась неконтролируемая ситуация с несанкционированным прослушиванием чиновников. По его данным, многие частные структуры имеют возможность прослушивать кого угодно.

Ранее "Страна" публиковала полную запись совещания у премьера, вызвавшего грандиозный скандал.

Также "Страна" детально разбиралась, что стало понятно после прослушки совещания у Гончарука.