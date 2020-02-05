"Укрзализныця" вместе с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компанией DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Документ был подписан в среду в Киеве при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге... И мы уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным", - отметил Пофалл во время подписания.

Как писала "Страна" на "Украинском завтраке" в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что Укрзализныцю отдадут в управление немецкой комапнии Deutsche Bahn на 10 лет.

Также стало известно, что Кабмин назначил врио главы Укрзализныци сербского топ-менеджера.