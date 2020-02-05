Националист Алексей Цымбалюк, который летом избил журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, 5 февраля опубликовал в Facebook фото с нацистскими символами, "зигами" и изображение Гитлера.

Соответствующий пост появился на странице Цымбалюка в Facebook.

"Чтобы прокуроры и мусора особо не за@@@вались, собрал все вместе (ну почти все)", - написал Цымбалюк.

К посту он приложил свои фотографии, на которых он "зигует" (показывает руками нацистское приветствие), также на снимках Цымбалюк на фоне памятника Бандеры, он же с нашивкой на куртке с нацистской символикой и т.п.

Скриншот, фото: Facebook/ Алексей Цымбалюк

Напомним, летом прошлого года Алексей Цымбалюк напал на Майдане в Киеве на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука и избил его. Позже он угрожал журналисту убийством в социальных сетях. "Страна" подробно рассказывала о том, что известно о Цымбалюке, который исповедует неонацисткие взгляды и работал провокатором СБУ во время инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Также мы писали о том, как 30 января в Киеве состоялся суд над националистом Алексеем Цымбалюком, его защите отказали в закрытии дела о нападении на журналиста "Страны".