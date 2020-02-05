Спикер по импичменту в Палате представителей США демократ Адам Шифф заявил, что президент Дональд Трамп может отдать Аляску русским, если его не привлекут к ответственности.

Об этом сообщает издание Breitbart.

Шифф не согласился с адвокатами президента, которые утверждали, что действия Трампа не являются преступными. Он предупредил, что они создают прецедент, который только подтолкнет Трампа к "неприемлемым" действиям в случае оправдания.

"Трамп может предложить Аляску россиянам в обмен на поддержку на следующих выборах", - сказал он.

"Или решит переехать в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде - Ред.) и позволит Джареду Кушнеру (зять Трампа - Ред.) лично управлять страной, передав ему решение, идти ли на войну".

Шифф сказал, что республиканцы в Сенате создадут "безудержное президентство", если им не удастся отстранить его от должности.

"С того дня, как мы выдвинули эти обвинения, мы знали, что планка осуждения, требующая полных двух третей Сената, может быть непомерно высокой, - сказал он. - И все же альтернативой является безудержное президентство".

Напомним, на этой неделе Сенат США открыл финальные слушания по делу об импичменте Трампа.

Ранее "Страна" анализировала перспективы отстранения Трампа от власти и последствия событий в США для Украины.