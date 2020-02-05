Националисты собираются в четверг, 6 февраля, пикетировать Верховную Раду, где завтра нардепы должны начать рассмотрение закона о земле. Радикалы также анонсируют прибытие на митинг аграриев со всех регионов Украины. Об этом говорится на странице организации "Традиции и порядок" в соцсети.

"Наше основное требование - продлить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. В нынешнем виде законопроекта присутствуют только нечеткие и недоработанные ограничения на участие иностранцев в составе компаний, которые смогут покупать землю в Украине", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, завтра, 6 февраля, на заседание фракции "Слуга народа" придет президент Владимир Зеленский для обсуждения голосования за проект закона о рынке земли.

Также мы сообщали, что под дом президента Украины Владимира Зеленского приезжали аграрии с требованием провести референдум касательно рынка земли.