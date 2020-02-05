Сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной системы Генпрокурор Рябошапка рассказывает о реформировании своего ведомства. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В среду, 5 января, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка презентует основные направления реформ в Офисе Генпрокурора. Также Рябошапка собирается проинформировать членов комитета о ходе подготовки до внедрения института криминальных проступков.

На заседании комитета по вопросам правоохранительной системы Рябошапка представит программу реформ прокуратуры. Фото: Страна

На сегодняшнем заседании также выступит председатель комитета Денис Монастырский. Он представит доклад посвященный определению представителей парламента в состав комиссии конкурса на должность директора ГБР.

В свою очередь вице-спикер Рады Руслан Стефанчук будет докладывать о законопроекте про внесение изменений в статью 183 Криминального процессуального кодекса касательно особенностей определения размера залогов при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за тяжкое или особо тяжкое коррупционные преступление.

На заседании комитета по вопросам правоохранительной системы Рябошапка представит программу реформ прокуратуры. Фото: Страна

Всего на заседании присутствует 20 членов комитета.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об изменениях, которые произойдут в прокуратуре после реформ Генпрокурора Руслана Рябошапки. Напомним, что старт работы Офиса Генпрокурора состоялся 2 января этого года.

Также мы писали о том, что посольство США в Украине направило генпрокурору Руслану Рябошапке директиву с четырмя своими кандидатурами для кадровой комиссии ГПУ по отбору руководящего состава органов прокуратуры.