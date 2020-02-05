В Польше объявили дату очередных президентских выборов. Они должны состояться 10 мая.

Об этом со ссылкой на спикера нижней палаты парламента республики Эльжбету Витек пишет Gazeta Wyborcza.

На брифинге 5 февраля спикер Сейма Эльжбета Витек заявила, что она назначает выборы президента Польши на воскресенье, 10 мая.

Обычно выборы президента в Польше назначаются спикером Сейма в день не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 75 дней до срока истечения полномочий действующего президента. Теперь соответствующее решение должны опубликовать в "Официальном вестнике", тогда и стартует избирательная кампания.

10 мая пройдет первый тур выборов, и если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели состоится второй их тур выборов, в котором примут участие два претендента с наибольшим количеством голосов.

Отметим, что последние выборы проводились в республике в 2015 году. Тогда Анджей Дуда набрал 51,55% голосов во втором туре. Дуда уже сообщал, что будет идти на второй срок, сейчас он лидирует в опросах общественного мнения.

Свою кандидатуру выдвинула крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа", ею стала Малгожата Кидава-Блоньская. Также за президентское кресло намерены бороться лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и известный журналист Шимон Холовня.

Левые силы на выборах будет представлять открытый гей Роберт Бедронь. Евроскептическая партия "Конфедерация" предложила избирателям кандидатуру Кшиштофа Босака.

Напомним, в декабре главный судья Польши заявил о возможном выходе страны из Евросоюза.