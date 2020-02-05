Народный депутат от политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев пригрозил ударом по голове президенту Украины Владимиру Зеленскому, который тот может получить в качестве ответа "за откровенно политические преследования". Об этом Арьев написал на своей странице в соцсети.

"За откровенно политические преследования потом придется ответить, президент Зеленский!Передайте кто-то этому верховному куратору правоохранительной системы, мелочность и мстительность злым людям дают хорошие ощущения на короткое время. А потом фигурально бьют по голове. В некоторых случаях в истории, даже не фигурально",- написал в соцсети Арьев.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Порошенко подал 14 исков о моральном ущербе к ГБР, НАБУ и полиции.

Также мы сообщали, что Зеленский лишил нардепов Арьева и Герасимова дипломатических рангов.