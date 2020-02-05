В среду, 5 февраля, на очередном заседании Верховной Рады, депутаты проголосовали за ужесточение наказания за несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах.

За законопроект №1149 "...о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах)" проголосовали 322 нардепа.

Так, исходя из текста документа, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 425 до 850 грн. Что касается должностных лиц, то к ним применяется наказание построже - от 850 до 1700 грн штрафа.

Ранее размеры санкционных выплат составляли от 85 до 255 и от 255 до 850 грн соответственно.

Кроме того, виновникам лесных пожаров или других повреждений леса придется заплатить в казну 850-1700 грн. Чиновники, в свою очередь, заплатят 1020-2040 (Ранее 255-850 грн и 595-1020 грн соответственно).

За сегодняшний рабочий день нардепы уже успели поддержать законопроект №2466 о признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". Согласно документу, с 1 марта 2020 года все нормативно-правовые акты Вооруженных Сил Украины будут приведены в соответствие с критериями членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

И уже на завтрашнем заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект №2571, который не позволит олигарху Игорю Коломойскому вернуть ранее принадлежавший ему Приватбанк.