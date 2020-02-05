Россиян, эвакуированных из Уханя в Тюменскую область, разместили в реабилитационном центре в номерах по три человека и запретили из них выходить. Им выдали пижамы, а багаж пока не отдали.

Об этом рассказала "Интерфаксу" прибывшая из Уханя россиянка Юлия Дерешко.

Она отметила, что всем прибывшим из Уханя гражданам в центре выдали пижамы, а личные вещи забрали на дезинфекцию, привезенный из Китая багаж они также не получали. Пока никаких медицинских обследований, по словам собеседницы агентства, не проводилось. Россиян предупредили, что в случае нарушения карантина возможно продление карантина еще на 14 дней.

А вот 60 украинцев только планируют эвакуировать из китайского города Ухань. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает УНН.

"В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 граждан Украины из города Ухань. И сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и все логистические моменты. Дата пока неизвестна", - сообщил он.

По состоянию на 5 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 24 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 493 - летальные. Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

Напомним, что в больницу Харькова положили шестерых граждан, у которых ищут уханьский коронавирус.

Также мы писали о том, что МАУ вывезла последних пассажиров из Китая и остановила прямые рейсы из-за коронавируса.