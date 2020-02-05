Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 февраля, в связи с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Глава государства выразил соболезнования и поддержку жителям КНР.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - сказано в письме.

Владимир Зеленский пожелал заболевшим выздоровления, заявил, что Китай может рассчитывать на поддержку Украины и выразил уверенность, КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

Напомним, вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в декабре 2019 года в Ухане (Китай). Он вызывает пневмонию, от которой по состоянию на 5 февраля умерло уже 492 человек.

"Страна" писала о том, 3 февраля в Киеве госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Однако позже подозрения на коронавирус у двух украинцев, прибывших из Китая, не подтвердились.

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