Как и предполагала "Страна", в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития выступили с предложением создать Министерство промышленной политики. Об этом сообщает издание "Интерфакс".

По словам главы комитета Дмитрия Наталухи, 2019 год окончился негативно для отечественной промышленности. Так, по состоянию на декабрь прошлого года объем производства упал на 8,5%.

"Мы не можем не замечать кризис в украинской промышленности. Реакция на него должна быть проактивной, для этого возникла идея начать дискуссию о создании в Украине Министерства промышленной политики", - заявил Наталуха на брифинге комитета в среду, 5 января.

Председатель добавил, что в ряде стран, включая Австралию, Китай, Турцию, Швецию, Норвегию и другие есть Министерство промышленности, а в Соединенных Штатах функции регулирования и контроля за промпроизводством выполняет госсекретарь по промышленности и безопасности.

"Если мы и дальше позволим падать нашему экспорту, то слово "торговля" в названии нашего Министерства экологического развития, торговли и с/х можно будет менять на слово "импорт", - констатировал глава парламентского комитета.

В конце минувшей недели "Страна" рассказывала о том, что Владимир Зеленский, в процессе уже анонсированного им на встрече с Гончаруком переформатирования правительства, собирается создать сразу несколько новых министерств: промышленности, инвестиций, сельского хозяйства и оккупированных территорий.

На пост главы Минпрома рассматривается кандидатура Ростислава Шурмы - одного из лидеров Оппозиционного блока и экс-директора Запорожстали - завода Рината Ахметова.

Напомним, что недавно в Кабмине уже произошли некоторые изменения. Так, в правительстве урегулировали некоторые вопросы территориальных органов Минюста. Был создан департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.