Правительство Алексея Гончарука выполнило 30 заданий, поставленных перед ним президентом Владимиром Зеленским. Еще 13 выполнило частично, 9 - не выполнило. То есть из общего числа заданий оказались выполнены 58%.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 февраля на совещании в Офисе Президента с участием представителей Кабмина и Верховной Рады, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Издано два указа президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнены", - сказал Зеленский.

В частности, по его словам, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачи относительно разработки законопроекта о повышения потенциала Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, обеспечения разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 года.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачи по заключению соглашения о распределении продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения. Министерство инфраструктуры разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

Кабмин получил новые задачи:

Решить проблему с задолженностями перед работниками угольной отрасли. В рамках реформы спиртовой отрасли ввести электронную акцизную марку. В рамках этой же реформы воплотить закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта". В течение двух месяцев подготовить "Укрспирт" к приватизации. МВД должно активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта. До конца февраля предложить механизм реализации программы "Инвестиционная няня".

Владимир Зеленский призвал правительство и парламент активизировать работу.

Президент добавил, что окончательную оценку о работе можно будет сделать после финального отчета Кабмина 14 февраля.

"Мы постоянно ведем встречи со многими специалистами, экономистами, ведущими юристами, которые живут в Украине, а также с украинцами, работающими за рубежом. Это длительное время... Я думаю, что через пару недель мы закончим этот процесс... Отчет полностью будет 14 февраля, чтобы вам сказать мое конечное впечатление. До 14 февраля есть определенные вещи, которые они должны успеть сделать", - отметил Зеленский.

Напомним, что Зеленский поручил правительству до конца февраля придумать, что делать с "инвестиционными нянями".

Также мы писали о том, что Гончарук пообещал Зеленскому привязать астрономические зарплаты чиновников к среднему заработку по Украине.