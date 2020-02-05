Гончарук и его команда не выполнили 40% задач президента. Зеленский решит их судьбу в День влюбленных
Правительство Алексея Гончарука выполнило 30 заданий, поставленных перед ним президентом Владимиром Зеленским. Еще 13 выполнило частично, 9 - не выполнило. То есть из общего числа заданий оказались выполнены 58%.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 февраля на совещании в Офисе Президента с участием представителей Кабмина и Верховной Рады, говорится в сообщении пресс-службы президента.
"Издано два указа президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнены", - сказал Зеленский.
В частности, по его словам, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачи относительно разработки законопроекта о повышения потенциала Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, обеспечения разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 года.
Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачи по заключению соглашения о распределении продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения. Министерство инфраструктуры разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.
Кабмин получил новые задачи:
- Решить проблему с задолженностями перед работниками угольной отрасли.
- В рамках реформы спиртовой отрасли ввести электронную акцизную марку.
- В рамках этой же реформы воплотить закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта".
- В течение двух месяцев подготовить "Укрспирт" к приватизации.
- МВД должно активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.
- До конца февраля предложить механизм реализации программы "Инвестиционная няня".
Владимир Зеленский призвал правительство и парламент активизировать работу.
Президент добавил, что окончательную оценку о работе можно будет сделать после финального отчета Кабмина 14 февраля.
"Мы постоянно ведем встречи со многими специалистами, экономистами, ведущими юристами, которые живут в Украине, а также с украинцами, работающими за рубежом. Это длительное время... Я думаю, что через пару недель мы закончим этот процесс... Отчет полностью будет 14 февраля, чтобы вам сказать мое конечное впечатление. До 14 февраля есть определенные вещи, которые они должны успеть сделать", - отметил Зеленский.
Напомним, что Зеленский поручил правительству до конца февраля придумать, что делать с "инвестиционными нянями".
Также мы писали о том, что Гончарук пообещал Зеленскому привязать астрономические зарплаты чиновников к среднему заработку по Украине.