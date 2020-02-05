До 23 человек выросло число погибших после схода второй снежной лавины на востоке Турции в провинции Ван. Всего под завалы попали около 50 человек. На месте трагедии продолжаются спасательные работы. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Уточняется, что первая лавина накрыла микроавтобус с людьми во вторник поздно вечером. На месте ЧП работала большая группа спасателей. В среду около полудня на это же место рухнула вторая снежная лавина. По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. 25 человек удалось спасти. Через некоторое время из-под снежных завалов достали еще два тела.

Фото: hurriyet.com.tr

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