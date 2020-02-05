В прошлый понедельник, 27 января, в Киеве обокрали квартиру народного избранника Александра Михайловича Ткаченко (тезка бывшего шефа 1+1, - Ред.) В момент преступления хозяев не было дома.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Домушники подобрали ключи к замкам квартиры нардепа, расположенной на улице Лютеранской в Киеве, и вынесли все не громоздкие ценности, которые могли уместиться под одеждой и в ручной клади. Пропали несколько ноутбуков, двое наручных часов (одни из них марки Orient), брендовые солнцезащитные очки, два золотых перстня с камнями, духи и золотая булавка в виде тризубца.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Если преступников найдут, им грозит до 6 лет тюрьмы.

О потерпевшем известно, что это народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко. Он вырос и воспитывался в городе Татарбунары. Окончил юридический факультет Одесской национальной юридической академии. С 2007 по 2016 год работал юрисконсультом предприятий и руководителем в юридической компании.

С 2011 года Ткаченко занимается адвокатской деятельностью. С 2016 года является управляющим партнером юридической фирмы "Арт де Лекс". В 2014 году был кандидатом в народные депутаты от Партии зелёных (№ 30 в избирательном списке).

На парламентских выборах 2019 года прошел в Раду от "Слуги народа" по избирательному округу №141 в Белгород-Днестровском. Член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам правового регулирования и анализа деятельности специальных органов в сфере предупреждения и противодействия коррупции. Руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Кипр.

Напомним, осенью 2019 года в Киеве в детском магазине "Антошка" обокрали бывшего нардепа-регионала Григория Смитюху.