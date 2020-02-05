Правительство Украины назначило на пост временно исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця". Им стал член правления "УЗ", серб Марчек Желько.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №64-р, опубликованном на официальном сайте правительства.

В тексте распоряжения № 64-р от 5 февраля этого года указано: "Положить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько".

Как известно, Желько вошел в состав правления "Укрзализныци" в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл". До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО "Днепроспецсталь" (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

Добавим, что Кабинет министров на заседании 29 января этого года принял решение об увольнении руководителя АО "Укрзализныця", которым до того времени был Евгений Кравцов. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук

Впоследствии, в Украине был объявлен конкурс на должность руководителя АО "Укрзализныця".

Также мы писали, что экс-главе "Укрзализныци" Кравцову расторжение контракта компенсируют крупной суммой.