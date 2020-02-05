В Симферополе определились с датой ввода ограничений на пользование питьевой водой, запасы которой истощились в водохранилищах. График ограниченной подачи воды в жилые дома столицы аннексированного Крыма начнет действовать 10 февраля, сообщила глава администрации города Елена Проценко на своей странице в соцсети.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - написала Проценко.

Напомним, по последним данным, из-за обмеления водохранилищ воды в Симферополе хватит не более, чем на 100 дней, если на помощь не придут осадки.

Фото: facebook.com

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