В субботу, 1 февраля, в Николаеве полицейский на встрече выпускников обокрал своих бывших одноклассников. Из их сумок он достал около 4,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Преступности.Нет", издание также опубликовало видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован инцидент.

Встреча выпускников проходила в одном из ресторанов в центре Николаева. Четверо ее участников обнаружили, что у них из сумок пропали деньги. На место вызвали полицию, а менеджер заведения предоставил потерпевшим видео инцидента с камер наблюдения.

На ролике видно, что в определенный момент встречи за столом остался только один человек, остальные ушли танцевать. Камера зафиксировала, как мужчина прячет сумки под стол, достает из них кошельки, вытаскивает деньги, забирает их, а остальное возвращает на место.

После просмотра видео, мужчина извинился перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Заявления на мужчину бывшие одноклассники писать не стали. По данным Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в регионе, на линию 102 поступал вызов о краже денег в этом заведении, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан и они не будут писать заявление. После этого патрульные покинули помещение.

Человек на видео очень похож на действующего сотрудника полиции, капитана Антона Симакова. В соцсетях его отметили на фото компании, которая отдыхала 1 февраля в заведении, где произошел инцидент. Согласно декларации Симакова, он является старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.

Фото: Policecontrol

Видео: YouTube/ ПНТВ

Напомним, в октябре канадский бизнесмен заявил, что таможенники в "Борисполе" во время погранконтроля украли у него 8 тысяч долларов.