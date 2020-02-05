Украинцев взбудоражила новость о том, что депутаты планируют разрешить менять отчество - вплоть до того, что можно будет брать его не по отцу, а по матери. Это активно обсуждают в соцсетях.

И хоть в тексте законопроекта №2450, который будут рассматривать в Раде, нет прямого упоминания о "матчествах", но по факту они будут разрешены.

Мы решили представить, какими бы были отчества известных украинских политиков по матери.

Коломойский - Зоевич, Ляшко - Любовьевич

Действующий президент Владимир Александрович Зеленский превратился бы во Владимира Риммовича Зеленского. Его маме 69 лет, она живет в Кривом Роге, по профессии она инженер.

Кстати, в День матери в прошлом году Владимир Зеленский поздравил свою маму с праздником и опубликовал архивное фото, на котором он был еще ребенком. Поздравление появилось на странице президента в Facebook.

Владимир Зеленский с матерью

Экс-президент Петр Алексеевич Порошенко сможет стать Петром Евгеньевичем. Его мать умерла в 2004 году в возрасте 67 лет. О ней известно не много. Она была родом из села Кугурлуй-Матроска в Румынии (ныне Измаильский район Одесской области). Семья жила и работала в Болграле. Потом в Бендерах (сейчас это территория Приднестровья). Его отец работал директором крупного завода

Петр Порошенко с женой Мариной. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Украинский олигарх Игорь Валерьевич Коломойский - Игорь Зоевич Коломойский. Его родители работали инженерами в Днепропетровске. Мать Зоя - в институте "Промстройпроект", отец Валерий - на Днепропетровском меткомбинате имени Петровского.

Игорь Коломойский. Фото: depositphotos.com

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Владимировна Тимошенко - Юлия Людмиловна Тимошенко. В интервью Тимошенко не раз говорила, что она небитый ребенок и что мама воспитала ее в любви. Отец оставил семью, когда Юлии Тимошенко было три года. Людмила Николаевна работала диспетчером в таксопарке.

Юлия Тимошенко с матерью Людмилой и дочкой Женей. Фото: kp.ru



Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Иванович Вакарчук - Святослав Светланович Вакарчук. Его мать - заслуженный учитель Украины, работала преподавателем физики, доцент Львовской национальной академии ветеринарной медицины им. С. Гжицкого. Родители познакомились во время учебы во Львовском университете.

Святослав Вакарчук. Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk



Нардеп от "Слуга народа Александр Анатольевич Дубинский - Александр Аллович Дубинский. Его маме Алле Брезовской принадлежит порядка двух десятков объектов недвижимости в столице, а также несколько автомобилей. Сам нардеп пояснял, что 2013-2014 году после развода его родителей произошло переоформление части имущества внутри семьи. Он часто публикует фото с мамой в Instagram, они вместе ходят в кафе и даже в спортзал.

Александр Дубинский с мамой Аллой

Глава МВД Арсен Борисович Аваков - Арсен Татьянович Аваков. Его мать Татьяна Габараева умерла 18 лет назад.

Арсен Аваков. Фото: Instagram

Глава Радикальной партии Олег Валерьевич Ляшко - Олег Любовьевич Ляшко. Когда ему было два года, его родители развелись и мать отдала сына в детский дом. Он учился в трех школах-интернатах и приезжал к матери на каникулах.

Перед выборами глава Радикальной партии часто публиковал фото с мамой в соцсетях, позиционируя Любовь Павловну, как среднестатистическую украинку с обычной пенсией, которую он давно простил и теперь живут они душа в душу. На "среднестатистическую украинку" записаны 13 земельных участков и четыре квартиры.

Олег Ляшко и мама Люба. Фото: facebook.com



Что предлагает законопроект

Законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество" собираются разрешить украинцам менять отчества с 14 лет при наличии разрешения от родителей. При достижении 16-летнего возраста такое разрешение будет не нужно.

"Действующее законодательство Украины относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию. Однако действующее законодательство прямо не предусматривает право лица изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей Конституции Украины" - говорится в пояснительной записке.

Еще одна цель законопроекта - выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины". Наталья Гарнага родилась Владимировной, но захотела стать Юрьевной. Ее отец ушел из семьи, когда ей было 12 лет. Позже она захотела изменить отчество. На это у нее ушло 10 лет. В 2013 году ЕСПЧ вынес положительный для нее вердикт.

Пока украинцам через ЗАГСы можно менять имена и фамилии. Что касается отчества, то, пока законопроект не приняли, его можно было сменить по нескольким причинам: если отец поменял имя, если была аннулирована запись об отце ребенка либо "добровольно или через суд) было установлено отцовство. Также отчество меняли, если усыновление было признано недействительным либо вынесено решение суда об усыновлении.